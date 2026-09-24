24 сентября, 22:30Общество
В фитнес-клубах участились конфликты между посетителями
В фитнес-клубах участились конфликты между посетителями. В общем пространстве не всегда получается договориться. Кто-то рискованно пользуется тяжелым оборудованием, а кто-то шумит и снимает на телефон. Все это вызывает недовольство.
Сами фитнес-клубы проблему не отрицают и даже написали письмо в правительство. Они просят разрешить им лишать абонементов дебоширов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Почти половина клиентов фитнес-клубов не возвращается после пробного занятия
- Дофаминовый фитнес: какие занятия выбрать для борьбы со стрессом