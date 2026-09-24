В фитнес-клубах участились конфликты между посетителями. В общем пространстве не всегда получается договориться. Кто-то рискованно пользуется тяжелым оборудованием, а кто-то шумит и снимает на телефон. Все это вызывает недовольство.

Сами фитнес-клубы проблему не отрицают и даже написали письмо в правительство. Они просят разрешить им лишать абонементов дебоширов.

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