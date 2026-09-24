Голосовые сообщения могут снижать производительность труда на 20%

Голосовые сообщения в мессенджерах могут снижать производительность труда. Если сотрудник получает рабочее задание от руководителя в таком формате, время его выполнения увеличивается на 20%, а количество ошибок – почти на треть.

Специалисты связывают это с тем, что на осмысление голосового сообщения уходит в 2–3 раза больше времени, чем на чтение аналогичного текста. Кроме того, в голосовых сообщениях сложнее находить нужную информацию и возвращаться к ней.

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