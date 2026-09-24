В РФ мошенники стали чаще использовать имена известных блогеров для обмана подростков

В РФ мошенники стали чаще использовать имена известных блогеров, чтобы вовлекать подростков в преступные схемы. Злоумышленники применяют угрозы и давление, а также обещают внезапную выгоду.

В результате они получают доступ к данным молодых людей и крадут деньги со счетов их родителей. С начала года количество таких случаев выросло более чем на треть.

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