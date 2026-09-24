Спрос на средства для отпугивания медведей вырос в столичном регионе. В магазинах чаще покупают перцовые баллончики, свистки и фальшфайеры. С начала года медведи выходили к людям в 41 регионе России, жертвами хищников стали 17 человек.

Зоологи напоминают, что при встрече с медведем нельзя бежать и провоцировать зверя. Необходимо спокойно отходить, не поворачиваясь спиной, а в медвежьих районах рекомендуется носить специальный аэрозольный отпугиватель.

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