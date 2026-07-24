В национальном парке "Лосиный остров" выпустили 30 зайцев-русаков. Это стало частью работы по восстановлению популяции редких видов животных, занесенных в Красную книгу Москвы.

Перед выпуском зайчат подготовили к жизни в естественной среде обитания. Их научили прятаться в траве, валежнике и ветках, самостоятельно искать пищу и избегать человека. После выпуска специалисты продолжают наблюдать за животными с помощью фотоловушек и зимнего маршрутного учета.

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