Эксперт рассказал, что вербовщики используют длительную психологическую обработку

Вербовка для совершения терактов нередко становится результатом длительной психологической обработки, а не личной инициативы человека. Об этом заявил подполковник запаса, ветеран группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов.

По его словам, преступники часто проводят "фоновую работу". Они постепенно внушают человеку мысль о возможности изменить свою жизнь, а затем подводят его к совершению преступления.

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