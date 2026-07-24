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24 июля, 13:15

Безопасность

Эксперт рассказал, что вербовщики используют длительную психологическую обработку

Эксперт рассказал, что вербовщики используют длительную психологическую обработку

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Вербовка для совершения терактов нередко становится результатом длительной психологической обработки, а не личной инициативы человека. Об этом заявил подполковник запаса, ветеран группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов.

По его словам, преступники часто проводят "фоновую работу". Они постепенно внушают человеку мысль о возможности изменить свою жизнь, а затем подводят его к совершению преступления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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