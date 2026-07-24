Лавров ответил на заявление Рубио о провале идей по урегулированию ситуации на Украине

Надо понять, кто именно провалился с идеями по урегулированию ситуации на Украине. Так прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что договоренности Москвы и Вашингтона, заключенные в Анкоридже, не устроили Киев.

Лавров напомнил, что во время встречи Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске обсуждались именно предложения США, и Россия на них согласилась.

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