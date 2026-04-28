28 апреля, 09:01

Daily Mail: Трамп похлопал Карла III по плечу в нарушение королевского протокола

Американский президент Дональд Трамп похлопал короля Великобритании Карла III по плечу, тем самым нарушив протокол. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Daily Mail.

По данным издания, после рукопожатия и официального фотографирования монарх и его супруга, королева Камилла, а также Трамп и его жена Мелания направились в резиденцию американского лидера. В тот момент глава Белого дома похлопал Карла III по плечу.

Журналисты уточнили, что президент США нарушил королевский протокол, согласно которому нельзя инициировать физический контакт с членом королевской семьи. При этом эксперт по языку тела Джуди Джеймс подчеркнула, что прикосновение выглядело как политический жест.

"Это был также первый настоящий жест активной, "особой" дружбы со стороны Трампа", – пояснила она.

Карл III и его жена находятся в Штатах с 4-дневным визитом, приуроченным к 250-летию независимости США от британского правления. Это первый государственный визит британского монарха в Соединенные Штаты с 2007 года.

Ранее рядом с королем Великобритании заметили Джеймса Маунтбеттен-Виндзора, который считается самым загадочным членом британской королевской семьи. Раньше он редко появлялся на публике, однако после 18-летия его роль в королевской семье может измениться, писали СМИ.

