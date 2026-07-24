24 июля, 07:30Общество
Зрители Москвы 24 могут поделиться историями через чат-бот
Зрители могут рассказать свои истории в эфире телеканала Москва 24. Для этого нужно перейти по QR-коду на экране, который ведет в чат-бот.
Через сервис можно рассказать о событиях в районе, проблемах, требующих решения, или позитивных новостях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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