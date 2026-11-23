Новогоднюю елку за 700 тысяч рублей выставили на продажу в Москве. Ее предлагают купить в цветочном магазине "Собран в саду".

Дизайнеры уверяют, что обычные искусственные елки выглядят дешево на фоне их творения. По словам одного из авторов, композиция вызывает вопросы и одновременно привлекает внимание. При этом вместо традиционной ели праздничным деревом стал аспарагус.

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