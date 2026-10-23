В Москве предложили регистрировать частные электросамокаты

В столице обсуждают введение обязательной регистрации для частных электросамокатов. С такой инициативой выступили органы государственной власти, отметив, что на прокатных устройствах опознавательные знаки уже установлены и такая мера доказала свою эффективность.

Эксперт по безопасности на транспорте при Общественном совете Министерства транспорта РФ Юлия Манн поддержала идею, назвав электросамокаты полноценным средством городской мобильности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.