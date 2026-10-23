Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Банк России второй раз подряд принял решение оставить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания.

Отвечая на вопрос экономического обозревателя Константина Цыганкова, Набиуллина отметила, что даже в условиях текущей денежно-кредитной политики отдельные регионы продолжают демонстрировать высокие темпы экономического роста.

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