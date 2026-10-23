Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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23 октября, 17:30

Транспорт

Эксперты оценили идею введения номеров для частных электросамокатов

Эксперты оценили идею введения номеров для частных электросамокатов

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Номера на частных электросамокатах в РФ могут появиться из-за растущей аварийности

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Владельцев частных электросамокатов могут обязать устанавливать номера

Установка номеров на частные электросамокаты может помочь снизить аварийность, считает эксперт по безопасности на транспорте, член общественного совета Минтранса России Юлия Манн. Речь идет не о классической регистрации в ГИБДД, а об упрощенной процедуре через портал "Госуслуги", добавила она.

Автоюрист и эксперт по безопасности дорожного движения Юрий Капштык выступил против этой инициативы. Он отметил, что аварийность в целом растет, и считает, что решать проблему нужно комплексно. В частности, по его словам, во многих городах нет дорожек для пользователей СИМ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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