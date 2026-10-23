СК возбудил дело после нападения на журналистов в Реутове

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям после нападения на журналистов в Реутове. Корреспондент Ксения Климина снимала репортаж о цехе по производству корейских закусок, который находится в подвале жилого дома.

Жители жалуются на сильный шум и неприятный запах. Во время съемки одна из сотрудниц предприятия набросилась на журналистку и повредила аппаратуру.

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