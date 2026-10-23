Работу сервиса "Яндекс Такси" полностью восстановили после сбоя

Работу сервиса "Яндекс Такси" полностью восстановили, сообщили в пресс-службе "Яндекс Go". Пользователям снова доступны основные тарифы и опции, способы оплаты, просмотр детализации поездок и предложений для экономии.

Ранее компания также восстановила работу сервиса "Яндекс Пэй". Две недели назад из-за атак беспилотников пострадали дата-центры компании. Тогда сбои затронули сервисы "Яндекса" и сайты партнеров.

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