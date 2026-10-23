Эксперт объяснил, как действовать туристам при овербукинге в отеле

При овербукинге в отелях, когда гостиница продает больше номеров, чем есть в наличии, туристы имеют право потребовать альтернативное размещение на сопоставимых условиях или компенсацию, если условия проживания ухудшились. Об этом рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

По его словам, отели рассчитывают на отмену части бронирований. Если свободных номеров не остается, гостям могут повысить категорию номера, вернуть деньги или предложить другой отель.

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