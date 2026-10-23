Почти все южные регионы Италии остались без бензина. Большинство АЗС не работают. Заправиться не могут даже машины скорой помощи.

В полиции уже заявили о появлении теневого рынка горючего. Спекулянты продают бензин и дизель по 4 евро за литр при средней стоимости чуть выше 2 евро. Более недели назад автоперевозчики начали акции протеста из-за цен на топливо. В итоге в южных областях Италии сначала исчезли продукты, а теперь и бензин.

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