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23 сентября, 22:30

Экономика

Утильсбор повысят в России с 1 января 2027 года на 10–20%

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С 1 января 2027 года утилизационный сбор в России вырастет на 10–20% в зависимости от типа транспорта. Об этом напомнил Минпромторг.

В ведомстве заявили, что благодаря индексации российский автопром уже достиг важных результатов. За восемь месяцев текущего года доля отечественной техники на внутреннем рынке составила 63%. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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