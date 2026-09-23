Утильсбор повысят в России с 1 января 2027 года на 10–20%

С 1 января 2027 года утилизационный сбор в России вырастет на 10–20% в зависимости от типа транспорта. Об этом напомнил Минпромторг.

В ведомстве заявили, что благодаря индексации российский автопром уже достиг важных результатов. За восемь месяцев текущего года доля отечественной техники на внутреннем рынке составила 63%. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

