ФАС выдала 88 предупреждений нарушителям на рынке топлива

Федеральная антимонопольная служба выдала 88 предупреждений нарушителям на рынке топлива. Кроме того, ведомство возбудило 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства, 39 из которых связаны со злоупотреблением доминирующим положением.

В ФАС отметили, что мониторинг цен на топливо ведется постоянно. Одна из приоритетных задач ведомства заключается в стабилизации обеспечения потребителей топливом.

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