Новости Москвы: в Северном Тушине открылась школа после капремонта

В Северном Тушине после капремонта открылась школа № 827 "Вектор". В здании на улице Героев Панфиловцев отремонтировали фасад, кровлю и заменили окна. Для детей создали универсальные и специализированные кабинеты, а также медиатеки и удобные зоны отдыха.

На юге Москвы строят новый участок Симоновской набережной. Ее продлят до Третьего транспортного кольца. Проектом предусмотрено создание новых съездов с улицы Ленинская Слобода. Для удобства пешеходов и велосипедистов обустроят тротуары и дорожки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.