Более 500 тыс человек получат доступ к метро после продления линии в Балашиху

Более 500 тысяч человек смогут получить более удобный доступ к метро после продления Арбатско-Покровской линии в район Восточный и Балашиху. На новом участке планируют построить две станции.

Урбанист Илья Заливухин отметил, что метро может разгрузить существующие транспортные узлы и снизить нагрузку на дороги. По словам эксперта, часть жителей Балашихи сможет пересесть с автомобилей и автобусов на метро.

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