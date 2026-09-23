23 сентября, 17:15Транспорт
Более 500 тыс человек получат доступ к метро после продления линии в Балашиху
Более 500 тысяч человек смогут получить более удобный доступ к метро после продления Арбатско-Покровской линии в район Восточный и Балашиху. На новом участке планируют построить две станции.
Урбанист Илья Заливухин отметил, что метро может разгрузить существующие транспортные узлы и снизить нагрузку на дороги. По словам эксперта, часть жителей Балашихи сможет пересесть с автомобилей и автобусов на метро.
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