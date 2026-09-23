Адвокат заявил о возможном возбуждении уголовного дела против Джигана

Уголовное дело против Джигана будет возбуждено, если подтвердится факт вооруженного инцидента, считает адвокат Александр Добровинский.

По словам эксперта, на месте происшествия полиция могла видеть раненого человека, оружие и последствия предполагаемого преступления. Он также отметил, что вопросы могут возникнуть в связи с условиями проживания детей в семье артиста.

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