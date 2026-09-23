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23 сентября, 16:30

Шоу-бизнес

Полиция начала проверку после стрельбы в доме Джигана

Полиция начала проверку после стрельбы в доме Джигана

Дети Джигана прятались в шкафу, когда он устроил стрельбу в доме под Красногорском

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Полиция начала проверку после стрельбы в доме артиста Джигана. Инцидент произошел в июле, однако кадры появились только сейчас. По данным СМИ, рэпер удерживал сотрудников в доме около 10 часов и угрожал им боевым оружием.

Один из работников получил ранение. Заявлений в полицию никто не написал. Как сообщают СМИ, артист требовал от персонала признаться в совершении неких преступлений. При этом дети Джигана тоже были в доме, они прятались в шкафу и звонили матери.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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