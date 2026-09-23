Утильсбор повысят в России на 10–20%

Утильсбор в России снова повысят. С 1 января он вырастет на 10–20%. Размер корректировки будет зависеть от категории техники.

В Минпромторге повышение ставки подтвердили, но назвали его плановым. Это очередной шаг долгосрочной индексации, утвержденной еще в 2024 году.

Одним из главных итогов такой политики стало возвращение к работе почти всех автомобильных заводов, которые ранее остановили работу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.