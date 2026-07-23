23 июля, 21:35Общество
В Москве определили лучшего спасателя столицы
В Москве завершился конкурс "Московские мастера", по итогам которого определили лучшего спасателя столицы этого года. За звание боролись профессионалы из городских служб, включая пожарно-спасательные центры, водную спасательную службу и отряд "Лидер".
Участники соревновались в точности броска спасательного круга, плавании на скорость и спасении утопающего. Также они отрабатывали сложнейшие сценарии, ликвидировали техногенную аварию и оказывали первую помощь пострадавшим.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.