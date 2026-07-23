В Москве прошел круглый стол по роботизации отраслей столичной экономики

В Москве обсудили вопросы роботизации экономики и повышения производительности труда. По словам заммэра, руководителя департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, 85% экономики столицы приходится на сферу услуг, поэтому большой потенциал для внедрения роботов видят не только в промышленности, но и в транспорте, логистике и торговле.

Участники круглого стола предложили создать общую базу отечественных роботизированных технологий и усилить подготовку инженерных кадров. Также бизнесу планируют помочь с обучением и экспертным сопровождением проектов по внедрению робототехники.

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