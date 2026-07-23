Школа № 236 в Москве откроется 1 сентября после реконструкции

Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г. И. Щедрина в Дмитровском районе Москвы откроется 1 сентября после капитального ремонта. Работы провели в соответствии с высокими стандартами городского проекта "Моя школа".

В школе после модернизации появятся профессиональные лаборатории с современным оборудованием и пространства для творчества. В новом учебном году здесь начнут обучение более 1 тысячи человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.