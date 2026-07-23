23 июля, 14:30Мэр Москвы
Собянин: здание школы № 236 откроется после реконструкции 1 сентября
Школу № 236 имени Героя Советского Союза Г. И. Щедрина откроют после реконструкции 1 сентября в Москве, рассказал в мессенджере МАХ Сергей Собянин. В здании заменили инженерные коммуникации, выполнили отделку и обновили учебные пространства.
После обновления в школе появятся более просторные кабинеты, помещения с трансформируемыми перегородками и современная инфраструктура для изучения инженерно-технических направлений.
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