Жители Красногорска записали видео с нарушениями подростков на питбайках

Жители Красногорска записали видео с подростками, которые устраивают опасные заезды на питбайках. По словам граждан, несовершеннолетние водители ездят в жилых районах, мешают людям и создают опасность для пешеходов.

Жители неоднократно обращались к участковому и пытались передать записи в ГАИ. Они отмечают, что гонки чаще проходят в ночное время, а нарушителей сложно привлечь к ответственности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.