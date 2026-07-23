23 июля, 07:15Безопасность
Россиян будут уведомлять о кредитах через "Госуслуги"
Россиян будут уведомлять о кредитах через "Госуслуги". Такой закон приняли в Госдуме. Он вступит в силу с 1 октября.
Пользователям будет приходить оповещение о подписании договора потребительского кредита или займа в личный кабинет госсервиса.
Там же появится возможность отказаться от него.
Нововведение направлено на борьбу с мошенниками. Оно поможет избежать ситуаций, когда такие договоры заключаются без согласия заемщика или с его согласия, полученного под влиянием мошенников.
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