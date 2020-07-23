Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

За один год с начала работы по замене подвижного состава на Ярославском направлении обновили более 30% парка. Сегодня пассажиров перевозят 30 современных составов: 25 "Иволг 4.0" и 5 модифицированных поездов ЭП2ДМ. До конца 2030 года планируется полностью обновить подвижной состав на Ярославском направлении.

"С начала весны по проектам дорожных кураторов ЦОДД в столице реализовали 755 улучшений. В их числе – 335 новых пешеходных переходов, 41 островок безопасности, светофоры по 15 новым адресам, 72 дополнительные полосы и более 4,5 тысячи парковочных мест. Каждый проект разрабатывается для конкретного участка с учетом аварийности, интенсивности движения, развития городской инфраструктуры и обращения москвичей", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Уже 52 диагональных пешеходных перехода действуют в Москве. Они помогают пересекать дорогу за один цикл светофора. Вместе с новой разметкой специалисты настраивают работу светофоров, благодаря чему время перехода сокращается.