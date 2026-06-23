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23 июня, 18:30

Транспорт

Станцию Серп и Молот МЦД-4 закроют для пассажиров с 6 июля

Станцию Серп и Молот МЦД-4 закроют для пассажиров с 6 июля

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С 6 июля станция Серп и Молот на МЦД-4 временно закроется для пассажиров. Поезда будут проезжать ее без остановки из-за масштабных строительных работ.

На месте прежней платформы возведут современный городской вокзал. После обновления транспортный узел сможет комфортно обслуживать около 9 тысяч пассажиров ежедневно. Строители планируют завершить работы в максимально короткие сроки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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