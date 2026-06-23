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23 июня, 12:30

Транспорт

Проходку тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро завершили в Москве

Проходку тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро завершили в Москве

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В Москве завершили проходку тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро. Диаметр тоннеля составляет 10 метров, длина – более 2 километров. Он проходит от станции "Липовая Роща" до "Строгина".

При строительстве тоннеля специалисты работали в сложных геологических условиях. На маршруте встречались обводненные и пылеватые пески, а также участки с поворотами. Для обеспечения безопасности через каждые 500 метров применялись кессонные работы, что позволило завершить проходку без аварий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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