Проходку тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро завершили в Москве

В Москве завершили проходку тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро. Диаметр тоннеля составляет 10 метров, длина – более 2 километров. Он проходит от станции "Липовая Роща" до "Строгина".

При строительстве тоннеля специалисты работали в сложных геологических условиях. На маршруте встречались обводненные и пылеватые пески, а также участки с поворотами. Для обеспечения безопасности через каждые 500 метров применялись кессонные работы, что позволило завершить проходку без аварий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.