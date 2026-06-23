В РСТ заявили, что туроператоры прорабатывают альтернативы детскому отдыху в Крыму

Летние лагеря в Крыму приостановили прием детей до 1 сентября. Глава региона Сергей Аксенов объяснил это необходимостью обеспечения безопасности.

По словам руководителя комитета по детскому отдыху Российского союза туриндустрии (РСТ) Татьяны Ивановой, туроператоры предлагают альтернативные варианты отдыха. Например, можно отдохнуть в Анапе, Волгограде и других регионах.

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