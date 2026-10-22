Возрастной ценз на процедуру ЭКО по ОМС предложили ввести в России. О такой инициативе пишут СМИ со ссылкой на представителя Российской ассоциации репродукции человека Карину Сагамонову. Речь идет о процедуре экстракорпорального оплодотворения, которую государство предоставляет бесплатно по полису.

По мнению автора инициативы, введение возрастного ценза поможет расходовать бюджетные средства более эффективно, а также будет стимулировать женщин рожать в более раннем возрасте.

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