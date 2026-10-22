22 октября, 15:15Общество
Вирусолог сообщил о новых для россиян штаммах гриппа
Все три штамма вируса гриппа, вошедшие в состав вакцины этого сезона, новые для россиян. Два из них были выявлены в Южном полушарии, в том числе в Австралии. Об этом рассказал вирусолог Павел Волчков.
По его словам, у большинства людей нет приобретенного иммунитета к этим штаммам, поэтому вакцинация особенно важна. Пик заболеваемости гриппом ожидается в конце декабря и начале января.
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