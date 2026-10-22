Мужчина на электроскейтборде промчался по тротуару на Ленинградском шоссе

Мужчина на электроскейтборде промчался по тротуару на мосту Победы на Ленинградском шоссе в районе станции метро "Войковская". Очевидцы сняли происходящее из окна автомобиля.

На кадрах видно, как мужчина едет на высокой скорости и едва не обгоняет попутные машины. Во время движения по тротуару электроскейтбордисту уступают дорогу пешеходы, уворачиваясь от него.

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