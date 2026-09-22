Синоптики пообещали три дождливых дня и антициклон в Москве

В Москве ожидаются три дождливых дня, самые сильные ливни – в четверг, 24 сентября, когда может выпасть до 40% месячной нормы осадков. Дожди продлятся до утра пятницы, 25 сентября. Однако в последние дни сентября и начале октября синоптики прогнозируют антициклон, который принесет сухую и теплую погоду.

Из-за глобального потепления границы метеорологической осени сдвигаются и комфортная температура держится почти до октября. Народные приметы намекают на суровую зиму, но современная метеорология относится к ним осторожно.

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