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22 сентября, 14:00

Общество

Штрафы за выброшенных домашних животных в России предложили увеличить до 50 тыс рублей

Штрафы за выброшенных домашних животных в России предложили увеличить до 50 тыс рублей

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Штрафы за выброшенных домашних животных в России предлагают увеличить до 30–50 тысяч рублей. Общественники выступают за десятикратное повышение наказания даже за первое нарушение.

Сейчас владельцам грозит штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей, должностным лицам от 5 до 15 тысяч, а юридическим лицам от 15 до 30 тысяч рублей. Для выявления нарушителей предлагают сначала обязать хозяев чипировать животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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