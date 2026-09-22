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22 сентября, 23:45

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Реабилитационные отделения для детей планируют открыть в больнице святого Владимира

Реабилитационные отделения для детей планируют открыть в больнице святого Владимира

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Реабилитационные отделения для детей с ортопедическими и нейрохирургическими проблемами планируют открыть в больнице святого Владимира в 2027 году. В них оборудуют бассейны, гидромассажные зоны и тренажерные залы.

Детская городская клиническая больница святого Владимира отмечает 150-летие. После реорганизации клиника стала многопрофильным комплексом с почти 600 койками и 20 отделениями. В прошлом году здесь открыли новый корпус, где объединили диагностику, лечение и сложные операции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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