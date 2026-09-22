Желтый уровень погодной опасности действует в столичном регионе

В столичном регионе из-за грозы действует желтый уровень погодной опасности. Во вторник, 22 сентября, в центральной части города будет 17–19 градусов, к вечеру температура воздуха опустится до 14–16.

В среду, 23 сентября, погоду в столице вновь будет формировать теплый сектор циклона, который поднимается с юга. В четверг, 24 сентября, регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, который переместится в районы Прибалтики.

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