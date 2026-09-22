Мошенники начали предлагать услуги по операциям с кредитными картами

Мошенники начали предлагать россиянам услуги по операциям с кредитными картами. Злоумышленники за определенную сумму обещают владельцам карт вернуть льготный период, отменить проценты или вернуть уже уплаченные банку деньги.

Представители банков назвали эти предложения мошенническими и предупредили, что участие в таких махинациях приведет к обнулению кредитного лимита.

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