22 сентября, 08:30Безопасность
Мошенники начали предлагать услуги по операциям с кредитными картами
Мошенники начали предлагать россиянам услуги по операциям с кредитными картами. Злоумышленники за определенную сумму обещают владельцам карт вернуть льготный период, отменить проценты или вернуть уже уплаченные банку деньги.
Представители банков назвали эти предложения мошенническими и предупредили, что участие в таких махинациях приведет к обнулению кредитного лимита.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.