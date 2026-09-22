Пятый беспилотный трамвай вышел в испытательный рейс в Москве

Транспортная система столицы продолжает технологическое обновление. В Москве вышел в испытательный рейс пятый беспилотный трамвай.

Модель "Львенок-Москва" курсирует в тестовом режиме по маршрутам Краснопресненской сети. На маршруте № 10 вагон работает полностью автономно, а на остальных собирает данные, изучает местность и под управлением водителя адаптируется к дорожным условиям.

После испытаний трамвай начнет регулярно перевозить пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.