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22 сентября, 07:30

Транспорт

Пятый беспилотный трамвай вышел в испытательный рейс в Москве

Пятый беспилотный трамвай вышел в испытательный рейс в Москве

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Транспортная система столицы продолжает технологическое обновление. В Москве вышел в испытательный рейс пятый беспилотный трамвай.

Модель "Львенок-Москва" курсирует в тестовом режиме по маршрутам Краснопресненской сети. На маршруте № 10 вагон работает полностью автономно, а на остальных собирает данные, изучает местность и под управлением водителя адаптируется к дорожным условиям.

После испытаний трамвай начнет регулярно перевозить пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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