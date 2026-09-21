Беспилотный электробус представили в Музее Транспорта Москвы

Беспилотный электробус и конку XIX века представлены в новой экспозиции Музея Транспорта Москвы. В отреставрированном "Гараже" Константина Мельникова на двух этажах разместили более 50 раритетных и современных транспортных средств.

Общая площадь музейного комплекса составляет 20 тысяч квадратных метров, а постоянная экспозиция занимает более 9 тысяч. При подготовке выставки некоторые экспонаты пришлось разбирать для перевозки внутрь здания.

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