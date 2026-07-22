В Москве ожидается переменчивая погода

Резкие перепады температуры ожидаются в Москве в ближайшие дни. Днем воздух будет прогреваться до 25 градусов, а ночью температура опустится до 15 градусов. Такая погода сохранится из-за влияния западного циклона, при этом атмосферное давление останется в пределах нормы.

Синоптики также предупредили о кратковременных дождях и возможных грозах. В августе ожидается частое чередование неустойчивой погоды с дождями и прохладой и теплыми солнечными днями.

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