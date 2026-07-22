Собянин: ветераны СВО становятся наставниками для подрастающего поколения

Молодые ветераны СВО становятся наставниками для подрастающего поколения. Об этом Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере MAX.

Как отметил мэр, бойцы спецоперации обладают высокой дисциплиной, ответственностью и умением работать в команде. Поэтому столичные власти привлекают их к проекту "Молодежь Москвы" в качестве наставников. При этом возраст не имеет значения.

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