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22 июля, 18:15

Транспорт

Станцию московского метро "Гольяново" оформят в космическом стиле

Станцию московского метро "Гольяново" оформят в космическом стиле

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Будущая станция "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро получит единый космический дизайн. Такую концепцию выбрали из-за расположенного в районе научного предприятия.

На объекте уже начались работы по возведению платформы и стен вестибюлей. На станции будет островная платформа и два подземных вестибюля. В их отделке используют светлый и темный гранит, а саму платформу облицуют алюминиевыми панелями голубого цвета с линейными светодиодными светильниками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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