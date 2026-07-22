Обновленная ГКБ имени Буянова увеличит объем оказания медпомощи

Масштабная реконструкция городской клинической больницы имени Буянова позволит значительно увеличить объемы оказания медицинской помощи. Здесь смогут проходить обследование и лечение не только москвичи, но и жители других регионов России.

В главном корпусе откроют межокружные отделения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний, кабинеты профильных специалистов, современные перевязочные и операционные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.