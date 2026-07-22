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Новости

22 июля, 23:45

Город

Обновленная ГКБ имени Буянова увеличит объем оказания медпомощи

Обновленная ГКБ имени Буянова увеличит объем оказания медпомощи

Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ имени Буянова

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Новости социального блока Москвы

Тысячи москвичей впервые пришли в поликлиники благодаря программе "Московский чекап"

Более 70 тысяч москвичей впервые пришли в поликлиники благодаря "Московскому чекапу"

Масштабная реконструкция городской клинической больницы имени Буянова позволит значительно увеличить объемы оказания медицинской помощи. Здесь смогут проходить обследование и лечение не только москвичи, но и жители других регионов России.

В главном корпусе откроют межокружные отделения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний, кабинеты профильных специалистов, современные перевязочные и операционные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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