Новые ограничения полетов в районе Москвы не повлияют на стоимость авиабилетов

Новые ограничения полетов в районе Москвы не повлияют на пассажиров и стоимость авиабилетов. Об этом рассказал ведущий специалист по использованию воздушного пространства Алексей Авилов.

По словам эксперта, изменения затронут прежде всего транзитные воздушные суда, которым придется обходить московскую воздушную зону. Он отметил, что воздушное пространство вокруг столицы ограничено, аэропорты расположены близко друг к другу, поэтому возможности для изменения маршрутов остаются минимальными.

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