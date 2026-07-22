Реконструкция Московского ипподрома близится к завершению

Обновление Центрального московского ипподрома близится к завершению. На территории уже благоустроены улицы и аллеи, обновлены дорожки, установлено новое освещение и приведены в порядок исторические объекты.

Специалисты продолжают реставрацию главного корпуса, исторических пилонов и создание новых объектов – конного стадиона, конкурного поля и зоны отдыха. Также планируется строительство современного конного двора для содержания лошадей.

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